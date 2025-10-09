Контрнаступление ВСУ под Добропольем сорвало летнее наступление российской армии – Зеленский

Ситуация под Добропольем. Фото: карта DeepState

Добропольская контрнаступательная операция очень сложная, но очень своевременная и успешная, поскольку сорвала российскую летнюю наступательную кампанию. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



По его словам, с начала этой операции – 21 августа – потери РФ составляют 12 тысяч военных, в том числе семь тысяч убитыми.



«Самое главное – эта наша операция сорвала все те планы, которые россияне коммуницировали американской стороне, что они якобы оккупируют Донбасс, большую часть Донбасса, именно до ноября. Говорили – до сентября, а затем перенесли сроки на ноябрь. Эта операция, безусловно, оказывает влияние на защиту Покровска. Понимая, что с Добропольем у них большие потери, сейчас россиянам поставили задание срочно взять Покровск – любой ценой», – сказал Зеленский.

Напомним, что российская армия получила приказ любой ценой штурмовать позиции ВСУ на Покровском направлении.