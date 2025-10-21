Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В России заявили об отказе от прекращения огня, предложенного Трампом
21 октября 2025, 17:22

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: МИД России Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: МИД России

Сейчас стало звучать из Вашингтона, что надо немедленно прекратить огонь на фронте. Об этом во время пресс-конференции заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, США настаивают на том, что не надо ничего больше обсуждать перед прекращением огня.

«Остановиться, а там пусть история рассудит. Понимаете, если просто остановиться, это означает забыть про первопричины этого конфликта, которые американская администрация с приходом к власти Дональда Трампа четко понимала и озвучивала. Я имею в виду обеспечение внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса Украины, что предполагает отказ от каких-либо попыток втягивать ее в НАТО. И я имею в виду прекращение фактического "геноцида" русского и русскоязычного населения. Прекращение огня сейчас означало бы только одно – огромная часть Украины остается под руководством "нацистского режима"», – сказал Лавров.

Российский министр заявил, что РФ не изменила свои позиции по сравнению с теми пониманиями, которые были достигнуты в ходе переговоров Трамп и главы Кремля Владимира Путина на Аляске.

«Эти понимания опираются на достигнутое тогда согласие, которое президент Трамп очень емко сформулировал. Он сказал, что "нужен долгосрочный и устойчивый мир, а не немедленное прекращение огня, которое ни к чему не приведет". Вот мы этой формуле остаемся полностью верны», – добавил он.

Напомним, что 17 октября президент США Дональд Трамп после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что украинская и российская стороны должны «остановиться там, где они есть».

Люди
Владимир Путин Сергей Лавров Дональд Трамп
Места
Аляска
Организации
Нато
Война прекращение огня
