Россия ночью ракетами и дронами ударила по Киеву: двое погибших и более 20 раненых, среди них дети

Последствия атаки на Киев. Фото: ГСЧС

Ночью 22 октября российские оккупанты атаковали Киев. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.



Под ударом были Голосеевский, Дарницкий, Печерский, Днепровский и Деснянский районы города. Повреждены дома и медицинское учреждение. На территории предприятия загорелись ангар и двухэтажное здание.



В результате атаки погибли два человека, еще 21 – получил ранения, среди них пять детей. В больницы госпитализировали пять взрослых и четыре ребенка.



В пресс-службе ГСЧС Украины рассказали, что армия РФ нанесла комбинированный удар по столице.



В Днепровский районе зафиксировали попадание в 16-этажку. Возник пожар на шестом этаже. Бойцы ГСЧС спасли 10 человек, среди них дети.



В Дарницком районе в результате попадания БПЛА загорелся 17-этажный дом. Там спасли 15 человек, из них два ребенка.



В Деснянском районе повреждена 10-этажка. Горел автомобиль и газовая труба. Бойцы ГСЧС спасли 20 человек.



В Печерском районе попадание в верхние этажи 25-этажного дома. Возгорание потушили до прибытия спасателей.



По данным Воздушных сил ВСУ, россияне атаковали Киев баллистическими ракетами и дронами-камикадзе «Шахед».

Напомним, что ночью 22 октября «шахеды» массированно атаковали Запорожье, в результате чего загорелись многоэтажки и более 10 человек ранены.