Кабмин выделил дополнительные средства для импорта газа на отопительный сезон

Кабинет министров выделил 8,4 млрд гривен на импорт газа для отопительного сезона для украинцев. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.



«Это решение — часть подготовки к зиме в условиях обстрелов. Больше газа Украине нужно для стабильного прохождения отопительного периода. Ведь из-за массированных российских ударов по газовой инфраструктуре мы временно потеряли собственную добычу», — заявила она.



По словам Свириденко, закупка дополнительного энергоресурса позволит повысить надежность поставок газа и тепла.



Премьер-министр добавила, что правительство совместно с Нафтогазом делают все необходимое, чтобы гарантировать стабильное прохождение отопительного сезона в Украине.



