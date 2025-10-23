Кабмін виділив додаткові кошти для імпорту газу на опалювальний сезон

Кабінет міністрів виділив 8,4 млрд гривень на імпорт газу для опалювального сезону для українців. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.



«Це рішення є частиною підготовки до зими в умовах обстрілів. Більше газу Україні потрібне для стабільного проходження опалювального періоду. Адже через масовані російські удари по газовій інфраструктурі ми тимчасово втратили власний видобуток», — заявила вона.



За словами Свириденка, закупівля додаткового енергоресурсу дозволить підвищити надійність постачання газу та тепла.



Прем'єр-міністр додала, що уряд разом із Нафтогазом роблять усе необхідне, щоб гарантувати стабільне проходження опалювального сезону в Україні.



