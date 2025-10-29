Морпехи уничтожили бронетехнику РФ у Мирнограда

Удар дрона по броне ВС РФ у Мирнограда.

Российские войска продолжают вести наступательные действия с применением бронетехники на Донецком направлении. Об этом сообщили в 38-й отдельной бригаде морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного.



На опубликованных кадрах видно, как очередная атака российских сил завершилась мощным взрывом — бронетехника противника была уничтожена.



Остатки вражеской пехоты ликвидировали в городе Мирноград и его окрестностях Донецкой области.



Напомним, войска России продвинулись в городе Покровск Донецкой области, 29 октября сообщили аналитики DeepState.