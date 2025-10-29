Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Морпехи уничтожили бронетехнику РФ у Мирнограда
29 октября 2025, 15:35

Удар дрона по броне ВС РФ у Мирнограда.

Российские войска продолжают вести наступательные действия с применением бронетехники на Донецком направлении. Об этом сообщили в 38-й отдельной бригаде морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного.

На опубликованных кадрах видно, как очередная атака российских сил завершилась мощным взрывом — бронетехника противника была уничтожена.

Остатки вражеской пехоты ликвидировали в городе Мирноград и его окрестностях Донецкой области.

Напомним, войска России продвинулись в городе Покровск Донецкой области, 29 октября сообщили аналитики DeepState. 

