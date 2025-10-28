Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Российские войска зашли на окраины Мирнограда: идут уличные бои – ВСУ
28 октября 2025, 21:14

Ситуация в Мирнограде. Фото: карта DeepState Ситуация в Мирнограде. Фото: карта DeepState

Российские оккупанты зашли на окраины город Мирноград Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер группировки войск «Восток» Григорий Шаповал.

По его словам, ВС РФ используют не только артиллерийские и беспилотные системы, а также пехоту и технические средства.

«Поэтому сейчас ситуация очень усложняется. Наши Силы обороны пытаются удержать, делают фортификационные оборонные сооружения. Однако ситуация достаточно тяжелая и ведутся тяжелые бои, уличные бои», – рассказал Шаповал.

Напомним, что российские войска стали больше использовать тяжелую технику на Покровском направлении.

