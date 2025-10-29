Морпіхи знищили бронетехніку РФ біля Мирнограда

Російські війська продовжують проводити наступальні дії із застосуванням бронетехніки на Донецькому напрямку. Про це повідомили у 38-й окремій бригаді морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного.
На опублікованих кадрах видно, як чергова атака російських сил завершилася потужним вибухом – бронетехніку противника було знищено.
Залишки ворожої піхоти ліквідували у місті Мирноград та на його околицях в Донецькій області.
Нагадаємо, війська Росії просунулися у місті Покровськ на Донеччині, про це 29 жовтня повідомили аналітики DeepState.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях