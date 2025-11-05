Оккупанты из артиллерии ударили по Константиновке: есть раненый и повреждения

Россияне атаковали Константиновку. Фото: скриншот

Российские военные 5 ноября атаковали прифронтовой город Константиновка в Донецкой области. Известно ободном пострадавшем. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



«В результате вражеского обстрела из ствольной артиллерии по городу Константиновке пострадал один гражданский человек. Пострадавший с ранениями самостоятельно обратился за медицинской помощью в городскую больницу города Дружковки», — отметил он.



Медики оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести. Россияне повредили один многоквартирный дом.



Кроме того, по словам Горбунова, оккупанты нанесли три авиаудара управляемыми авиабомбами ФАБ-250 по Константиновке. В результате авиаударов повреждены три многоквартирных дома и здание котельной.





Ранее мы писали, что в среду утром, 5 ноября, российские войска нанесли три удара по городу Краматорск в Донецкой области. Под обстрел попали спасательная часть и промышленная зона.

