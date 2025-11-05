Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Оккупанты из артиллерии ударили по Константиновке: есть раненый и повреждения
05 ноября 2025, 15:16

Россияне атаковали Константиновку. Фото: скриншот Россияне атаковали Константиновку. Фото: скриншот

Российские военные 5 ноября атаковали прифронтовой город Константиновка в Донецкой области. Известно ободном пострадавшем. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.

«В результате вражеского обстрела из ствольной артиллерии по городу Константиновке пострадал один гражданский человек. Пострадавший с ранениями самостоятельно обратился за медицинской помощью в городскую больницу города Дружковки», — отметил он.

Медики оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести. Россияне повредили один многоквартирный дом.

Кроме того, по словам Горбунова, оккупанты нанесли три авиаудара управляемыми авиабомбами ФАБ-250 по Константиновке. В результате авиаударов повреждены три многоквартирных дома и здание котельной.


Ранее мы писали, что в среду утром, 5 ноября, российские войска нанесли три удара по городу Краматорск в Донецкой области. Под обстрел попали спасательная часть и промышленная зона. 

ТЕГИ

Люди
Сергей Горбунов
Места
Константиновка Донецкая область
События
Война
Оккупанты из артиллерии ударили по Константиновке: есть раненый и повреждения
