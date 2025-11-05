Окупанти з артилерії вдарили по Костянтинівці: є поранений та пошкодження

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: скриншот

Російські військові 5 листопада атакували прифронтове місто Костянтинівка на Донеччині. Відомо про одного постраждалого. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«Внаслідок ворожого обстрілу зі ствольної артилерії по місту Костянтинівці постраждала одна цивільна людина. Потерпілий із пораненнями самостійно звернувся по медичну допомогу до міської лікарні міста Дружківки», — зазначив він.



Медики оцінюють стан потерпілого як середньої тяжкості. Росіяни пошкодили один багатоквартирний будинок.



Крім того, за словами Горбунова, окупанти завдали трьох авіаударів керованими авіабомбами ФАБ-250 по Костянтинівці. Внаслідок авіаударів пошкоджено три багатоквартирні будинки та будівлю котельні.







Раніше ми писали, що в середу вранці, 5 листопада, російські війська завдали трьох ударів по місту Краматорськ у Донецькій області. Під обстріл потрапили рятувальна частина та промислова зона.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях