На Покровском направлении ВС РФ усилили штурмы: оккупанты разбирают баррикады

За 5 ноября российские войска провели на Покровском участке фронта 100 штурмовых действий. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.
«Для понимания — за весь 2025 год больше было только 3 и 4 мая, а именно 113 и 115 штурмовых действий соответственно», — отмечают аналитики.
По их словам, такие данные свидетельствуют о стремлении врага ускорить наступление и бросить в бой все имеющиеся резервы.
Кроме того, украинские военные отмечают, что ухудшение погоды сейчас играет на руку оккупантам.
«Если раньше мы видели просачивание российских войск в Покровск исключительно в пешем порядке, максимум — попытки прорыва на мотоцикле. Сегодня из-за тумана мы заметили уже первый военный пикап россиян в городе. Они не спеша разбросали баррикады и поехали по улицам Покровска», — сообщили операторы дронов «Гострі Картузи».
Знову оточення, якого "немає".— Wenden (@WendenGall) November 6, 2025
В хворій уяві #Зеленський.
В #Покровськ росіяни розбирають інженерні загородження.
Спокійно, без метушні, не турбуючись, що солдати #ЗСУ можуть їх вбити.#Україна pic.twitter.com/emqJBzCYI3
Согласно отчёту Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки на Покровском направлении украинские защитники остановили 58 штурмовых действий противника.
Ранее «Новости Донбасса» писали, как поля под Покровском в Донецкой области оказались буквально покрытыми оптоволоконными кабелями.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
