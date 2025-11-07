На Покровском направлении ВС РФ усилили штурмы: оккупанты разбирают баррикады

Разбор баррикад оккупантами в Покровске.

За 5 ноября российские войска провели на Покровском участке фронта 100 штурмовых действий. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

«Для понимания — за весь 2025 год больше было только 3 и 4 мая, а именно 113 и 115 штурмовых действий соответственно», — отмечают аналитики.

По их словам, такие данные свидетельствуют о стремлении врага ускорить наступление и бросить в бой все имеющиеся резервы.



Кроме того, украинские военные отмечают, что ухудшение погоды сейчас играет на руку оккупантам.

«Если раньше мы видели просачивание российских войск в Покровск исключительно в пешем порядке, максимум — попытки прорыва на мотоцикле. Сегодня из-за тумана мы заметили уже первый военный пикап россиян в городе. Они не спеша разбросали баррикады и поехали по улицам Покровска», — сообщили операторы дронов «Гострі Картузи».

Согласно отчёту Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки на Покровском направлении украинские защитники остановили 58 штурмовых действий противника.

Ранее «Новости Донбасса» писали, как поля под Покровском в Донецкой области оказались буквально покрытыми оптоволоконными кабелями.



Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»