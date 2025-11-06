Спецназовцы СБУ за 2025 год ликвидировали в Покровске более 9500 российских оккупантов

Спецназовцы Центра спецопераций «Альфа» Службы безопасности Украины систематически уничтожают российские войска в прифронтовом Покровске и его окрестностях. СБУ показала кадры уничтожения оккупантов в городе.
За последний год военнослужащие СБУ ликвидировали более 9,5 тысяч российских оккупантов.
Кроме того, воины поразили 255 танков, 433 ББМ, 343 артиллерийские системы и РСЗО, 78 средств ПВО, 12 средств РЭБ/РЭР, 4 553 единицы автотранспорта, 3 824 вражеские позиции и укрепления и 65 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.
Ранее мы писали, что поля под Покровском в Донецкой области оказались буквально покрытыми оптоволоконными кабелями.
Автор новости: Каролина Гайдук, выпускающая редактор «Новостей Донбасса»
