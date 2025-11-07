На Покровському напрямку війська РФ посилили штурми: окупанти розбирають барикади

Розбір барикад окупантами в Покровську.

5 листопада російські війська провели на Покровській ділянці фронту 100 штурмових дій. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

«Для розуміння — за весь 2025 рік більше було лише 3 та 4 травня — 113 і 115 штурмових дій відповідно», — зазначають аналітики.

За їхніми словами, ці дані свідчать про прагнення ворога пришвидшити наступ і кидати у бій усі наявні резерви.



Крім того, українські військові відзначають, що погіршення погоди зараз грає на користь окупантам.

«Якщо раніше ми бачили просочування російських військ у Покровськ виключно пішим порядком, максимум — спроби прориву на мотоциклі. Сьогодні через туман ми помітили вже перший військовий пікап росіян у місті. Вони неквапливо розкидали барикади й поїхали вулицями Покровська», — повідомили оператори дронів «Гострі картузи».

Згідно зі звітом Генерального штабу ЗСУ, минулої доби на Покровському напрямку українські захисники зупинили майже вдвічі менше штурмових дій противника — 58.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»