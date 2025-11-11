В администрации рассказали подробности массированного обстрела Краматорска: повреждены 30 домов

Россияне атаковали Краматорск. Фото: Александр Гончаренко

Начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко уточнил, что в результате вечернего обстрела 10 ноября в Краматорске повреждены 30 жилых домов.



По его словам, российские войска применили БПЛА «Герань-2», были нанесены семь ударов по частному сектору.





«Повреждены три десятка жилых домов, учебное заведение и гражданская инфраструктура», — заявил он.



Ранее мы писали, что в результате массированной атаки на Краматорск вечером, 10 ноября, погиб один человек.



Автор новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»