В адміністрації розповіли подробиці масованого обстрілу Краматорська: пошкоджено 30 будинків

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Олександр Гончаренко

Начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко уточнив, що внаслідок вечірнього обстрілу 10 листопада у Краматорську пошкоджено 30 житлових будинків.



За його словами, російські війська застосували БПЛА «Герань-2», було завдано сім ударів по приватному сектору.





«Пошкоджено три десятки житлових будинків, навчальний заклад та цивільна інфраструктура», — заявив він.



Раніше ми писали, що внаслідок масованої атаки на Краматорськ увечері, 10 листопада, загинула одна людина.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»