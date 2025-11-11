В Покровске находится более 300 российских оккупантов — 7 корпус ДШВ

Российские войска в последние дни активизировали усилия по проникновению в Покровск на легкой технике через южные окраины. Для этого армия РФ использует неблагоприятные погодные условия, в частности густой туман. Известно, что более 300 россиян находятся в городе. Об этом сообщили в пресс-службе 7 корпуса ДШВ.



В ведомстве уточнили, что это снижает возможности для нашей воздушной разведки и поражения на открытой местности.



«Сейчас в городе находится более 300 россиян. Их цель остается неизменной — выйти на северные границы Покровска с последующей попыткой окружить агломерацию», — говорится в сообщении.



С начала ноября Силы обороны ликвидировали в Покровске 162 солдат, еще 39 — ранены.



Ранее мы писали, что под покровом тумана российские войска пытаются заезжать в Покровск на легкой технике — мотоциклах, багги и «буханках».



Автор новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»