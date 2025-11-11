ВСУ уничтожили технику РФ, пытавшуюся прорваться в Покровск

Заезд оккупантов под покровом тумана на технике в Покровске.

Под покровом тумана российские войска пытаются заезжать в Покровск на легкой технике — мотоциклах, багги и «буханках». Видео опубликовали военные Telegram-каналы.

Окупанти вже спокійно заїжджають в Покровськ

Судя по OSINT-анализу, речь идет о въезде в город со стороны трассы Донецк–Покровск.

Позже операторы БПЛА 68-й егерской бригады имени Алексея Довбуша уничтожили транспорт оккупантов, который россияне бросали на дорогах, пытаясь укрыться от украинских дронов.



Кадры поражения техники опубликовало подразделение «Шершни Довбуша». Как отмечается, вражеские группы, пытающиеся прорваться на мотоциклах с юга Покровска, далеко не продвигаются.

«Враг использует погодные условия, чтобы на большой скорости пролетать через опасные участки. Но дроноводы Сил обороны Украины находят и уничтожают таких "гонщиков"», — говорится в описании к видео.

Также российские военные сами сняли момент подрыва собственного танка на мине во время наступления на Донбассе.



По данным Генштаба, за минувшие сутки потери российских войск составили 1 020 человек.



Кроме того, украинские защитники уничтожили боевую бронированную машину, 17 артсистем, РСЗО, 217 беспилотников оперативно-тактического уровня и 79 единиц автомобильной техники противника.



Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»