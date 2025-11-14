Захватчики не оставляют попыток прорваться к жилой застройке на Покровском направлении — Сырский

Захватчики не оставляют попыток прорваться к жилой застройке на Покровском направлении. Фото: Сырский

Российская армия пытается прорваться к жилой застройке на Покровском и Очеретинском направлениях. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание с командирами для разработки мер противодействия планам россиян.



«Заслушал доклады об оперативной обстановке в полосах ответственности. Противник не оставляет попыток прорваться к жилой застройке, многоквартирным домам и закрепиться там для расширения зоны контроля. Учитывая это, разработали комплекс мер по противодействию планам врага», — уточнил он.



По словам Сырского, наибольшее внимание уделено вопросам устойчивой логистики подразделений Сил обороны Украины, а также противодействия использованию противником FPV-дронов, разведывательных БПЛА, артиллерии и минометов.



Главнокомандующий добавил, что российские военные продолжают нести потери как в живой силе, так и в технике.



