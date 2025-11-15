Войска РФ за сутки атаковали Краматорский район Донетчины: есть повреждения

Российская армия за минувшие сутки, 14 ноября, обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области. В результате ударов повреждены дома. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
«Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отметил он.
По словам Филашкина, по удар попал один район:
Краматорский район. В Лимане ранен человек, повреждены многоэтажка и автомобиль. В Николаевской общине поврежден инфраструктурный объект. В Краматорске ранен человек. В Черкасской общине повреждена инфраструктура.
Ранее мы писали, что в Донецкой области за минувшие сутки, 14 ноября, пострадали два человека.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
