Войска РФ за сутки атаковали Краматорский район Донетчины: есть повреждения

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия за минувшие сутки, 14 ноября, обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области. В результате ударов повреждены дома. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отметил он.



По словам Филашкина, по удар попал один район:



Краматорский район. В Лимане ранен человек, повреждены многоэтажка и автомобиль. В Николаевской общине поврежден инфраструктурный объект. В Краматорске ранен человек. В Черкасской общине повреждена инфраструктура.



Ранее мы писали, что в Донецкой области за минувшие сутки, 14 ноября, пострадали два человека.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»