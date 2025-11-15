Війська РФ за добу атакували Краматорський район Донеччини: є пошкодження

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 14 листопада, обстріляла низку населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок ударів пошкоджено будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.



За словами Філашкіна, по удару потрапив один район:



Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку та авто. У Миколаївській громаді пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Краматорську поранено людину. У Черкаській громаді пошкоджено інфраструктуру.



Раніше ми писали, що на Донеччині за минулу добу, 14 листопада, постраждали двоє людей.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»