Війська РФ за добу атакували Краматорський район Донеччини: є пошкодження

Російська армія минулої доби, 14 листопада, обстріляла низку населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок ударів пошкоджено будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
«Усього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.
За словами Філашкіна, по удару потрапив один район:
Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку та авто. У Миколаївській громаді пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Краматорську поранено людину. У Черкаській громаді пошкоджено інфраструктуру.
Раніше ми писали, що на Донеччині за минулу добу, 14 листопада, постраждали двоє людей.
