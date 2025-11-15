Двое гражданских пострадали за сутки в Донецкой области

В Донецкой области за минувшие сутки, 14 ноября, пострадали два человека. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 14 ноября россияне ранили 2 жителей Донецкой области», — отметил он.





С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 3732 человека, получили ранения — 8448. Общее количество жертв россиян в Донецкой области представлено без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что за 13 ноября россияне ранили трех жителей Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»