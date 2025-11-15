Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
ВСУ перерезают логистические пути россиян на подступах к Покровску
15 ноября 2025, 14:59

ВСУ перерезают логистические пути россиян на подступах к Покровску

ВСУ перерезают логистические пути россиян на подступах к Покровску. Фото: скриншот

Украинские военнослужащие с помощью авиационного удара разрушили дорогу, которая соединяет Селидово и Покровск. Об этом сообщили в пресс-службе 7 корпуса ДШВ.

Таким образом, россияне лишились возможности использовать эту трассу для прохода в Покровск на легкой технике.

В ведомстве уточнили, что на других участках украинские военные осуществляют дополнительные инженерные заграждения. При этом командование оккупационных войск отправляет россиян для расчистки этих заграждений.

Ранее мы писали, что российская армия пытается прорваться к жилой застройке на Покровском и Очеретинском направлениях. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание с командирами для разработки мер противодействия планам россиян.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

