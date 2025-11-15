ЗСУ перерізають логістичні шляхи росіян на підступах до Покровська. Фото: скриншот

Українські військовослужбовці за допомогою авіаційного удару зруйнували дорогу, яка сполучає Селидове та Покровськ. Про це повідомили у пресслужбі 7 корпусу ДШВ.



Таким чином, росіяни втратили можливість використати цю трасу для проходу до Покровська на легкій техніці.



У відомстві уточнили, що на інших дільницях українські військові провадять додаткові інженерні загородження. При цьому командування окупаційних військ надсилає росіян для розчищення цих загороджень.



Раніше ми писали, що російська армія намагається прорватися до житлової забудови на Покровському та Очеретинському напрямках. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду із командирами для розробки заходів протидії планам росіян.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»