Один погибший и один раненый за сутки в Донецкой области

В Донецкой области за прошедшие сутки, 16 ноября, погиб один гражданский. Кроме того, один пострадал. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 16 ноября россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Осиковом», — отметил он.



По словам Филашкина, еще 1 человек получил ранения.





С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 3734 человека, получили ранения — 8454. Общее количество жертв россиян в Донецкой области представлено без учета Мариуполя и Волновахи.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»