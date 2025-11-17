Один загиблий та один поранений за добу на Донеччині

У Донецькій області минулої доби, 16 листопада, загинув один цивільний. Крім того, один постраждав. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 16 листопада росіяни вбили 1 жителя Донецької області — в Осиковому», — зазначив він.



За словами Філашкіна, ще одна людина отримала поранення.





З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 3734 особи, отримали поранення — 8454. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині представлена без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що вночі, 17 листопада, по центру Балаклії в Харківській області було завдано двох ракетних ударів.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»