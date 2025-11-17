Ночные ракетные удары по Балаклее: трое погибших и раненые дети

Последствия ночных ракетных ударов по Балаклее. Фото: Балаклейская ГВА

Ночью, 17 ноября, по центру Балаклеи в Харьковской области были нанесены два ракетных удара. Как сообщил начальник городской военной администрации Виталий Карабанов, снаряды упали всего в нескольких десятках метров от многоэтажных домов, где в это время спали семьи.

По предварительным данным, атака унесла жизни трех человек. Еще десять жителей получили ранения. Среди пострадавших — трое детей, 2011, 2007 и 2010 годов рождения. Девятерых раненых врачи уже госпитализировали; один пострадавший проходит лечение амбулаторно.

«Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — уточнил Карабанов. Спасатели продолжают работать на месте трагедии. По словам администрации, новые вызовы о возможных пострадавших продолжают поступать, и число раненых может увеличиться.

Балаклея после ракетных ударов. Фото: Харьковская ОВА

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»