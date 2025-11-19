Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В Тернополе увеличилось количество погибших после удара РФ
19 ноября 2025, 10:18

Последствия обстрела Тернополя. Последствия обстрела Тернополя.

В Тернополе после ракетного удара РФ погибло 9 человек, ещё 22 человека получили ранения, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко на своей странице в Facebook.

«Только что провела онлайн-совещание с министром внутренних дел и руководителями Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областей. Заслушала доклады о последствиях российской атаки и ходе дальнейших ликвидационных работ», — отметила глава правительства.

По её словам, на этот раз под удар РФ попали западные области страны. Спасатели ГСЧС продолжают разбирать завалы и ликвидировать последствия атаки.

На местах работают пункты несокрушимости, развернута дополнительная инфраструктура для поддержки людей: пункты обогрева и питания. Следователи фиксируют факты военного преступления.

Ранее сообщалось, что после российского удара по Тернополю погибли два человека.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

