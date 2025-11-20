F-16 Украины преследует российскую ракету: появилось видео

В сеть попало видео охоты истребителя F-16 Воздушных Сил Украины на российскую крылатую ракету. Кадры опубликовал военный Telegram-канал «Полковник ГШ».



На видеозаписи, снятой с земли, видно, как над местностью пролетает вражеская крылатая ракета, за которой в погоню уходит украинский F-16.



Напомним, в ночь на 19 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.



Для атаки РФ задействовала ударные, имитационные и разведывательные БПЛА, а также крылатые и баллистические ракеты. В общей сложности оккупанты использовали 476 дронов и 48 ракет.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»