F-16 Украины преследует российскую ракету: появилось видео

В сеть попало видео охоты истребителя F-16 Воздушных Сил Украины на российскую крылатую ракету. Кадры опубликовал военный Telegram-канал «Полковник ГШ».
На видеозаписи, снятой с земли, видно, как над местностью пролетает вражеская крылатая ракета, за которой в погоню уходит украинский F-16.
Напомним, в ночь на 19 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.
Для атаки РФ задействовала ударные, имитационные и разведывательные БПЛА, а также крылатые и баллистические ракеты. В общей сложности оккупанты использовали 476 дронов и 48 ракет.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
