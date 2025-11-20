F-16 України переслідує російську ракету: з'явилося відео

У мережу потрапило відео полювання винищувача F-16 Повітряних Сил України на російську крилату ракету. Кадри опублікував військовий Telegram-канал «Полковник ГШ».



На відеозаписі, знятому з землі, видно, як над місцевістю пролітає ворожа крилата ракета, за якою в погоню вирушає український F-16.



Нагадаємо, у ніч на 19 листопада Росія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України.



Для атаки РФ залучила ударні, імітаційні та розвідувальні БПЛА, а також крилаті та балістичні ракети. В цілому окупанти використали 476 дронів та 48 ракет.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»