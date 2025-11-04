Нидерланды передали самолёты F-16 Румынии для обучения украинцев

F-16 ВС ВСУ.

Нидерланды официально передали Румынии 18 истребителей F-16, которые будут использоваться для обучения украинских пилотов. Об этом сообщило Министерство обороны Нидерландов.



Контракт о передаче самолётов и сопутствующего оборудования был подписан в Бухаресте представителями оборонных ведомств двух стран.



Эти F-16 будут применяться исключительно для подготовки румынских и украинских лётчиков, а также пилотов стран НАТО и партнёров, предоставляя им доступ к программам передовой боевой подготовки.



Первые пять бывших истребителей ВВС Нидерландов уже используются в Европейском учебном центре F-16 (EFTC) в Румынии с ноября 2023 года.

Вид из кабины истребителя ВС ВСУ.

Ранее сообщалось, что Чехия за свой счёт обучит восемь украинских пилотов F-16.