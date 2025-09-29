Украинские F-16 успешно поразили российские цели ракетами AIM-120

В сети появилось видео работы нескольких украинских истребителей F-16: во время дневного вылета пилоты ВСУ осуществляют пуски ракет по российским целям.
На кадрах хорошо видно запуск ракет с подвесных узлов, а также детонирование вражеской цели, подтверждённое данными на панели пилота и видимым взрывом.
Тип используемых ракет (внешне, по кадрам видео) — воздушного базирования, вероятно, AIM-120 AMRAAM или маловысотная управляемая ракета класса «воздух-воздух», предназначенная для поражения воздушных целей.
Всего зафиксирована работа трёх украинских F-16; все они действуют координировано, осуществляя групповое перехватывание, что подтверждает высокий уровень взаимодействия пилотов ВС ВСУ.
Напомним, в ночь на 20 сентября российская армия нанесла комбинированный удар по территории Украины. Всего россияне запустили 619 средств воздушного нападения. Противовоздушная оборона сбила 583 цели.
