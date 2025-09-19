F-16 сбил дрон-камикадзе «Шахед» во время атаки РФ

F-16 сбивает дрон-камикадзе Shahed-136.

В ночь на 19 сентября (с 21:00 18 сентября) Россия атаковала Украину 86 ударными БПЛА разных типов, включая Shahed-136, «Гербера» и другие, с разных направлений.







Во время атаки украинский F-16 сбил дрон-камикадзе Shahed-136, что было зафиксировано на видео, и опубликовано в украинских пабликах.



Общее число подавленных и сбитых дронов составляет 71 БПЛА по данным на 09:00 19 сентября. Попадания зафиксированы на шести локациях, падения сбитых – на двух.



Атака продолжается: новая группа вражеских дронов движется с северного направления.