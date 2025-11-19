Росія атакувала критичну інфраструктуру України: ППО збила більшість цілей

Винищувач ЗСУ.

В ніч на 19 листопада Росія завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України, застосувавши ударні, імітаційні та розвідувальні БПЛА, крилаті та балістичні ракети. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.



Радіотехнічними військами та засобами РЕБ було виявлено і супроводжено 524 засоби повітряного нападу – 476 БПЛА та 48 ракет.

Зокрема, противник застосовував:

300 БПЛА типів «Герань-2» / «Shahed-136»;

176 БПЛА типів «Гербера» / «Пародія» / «Молнія»;

40 крилатих ракет Х-101;

7 крилатих ракет 3М14 «Калібр»;

1 балістичну ракету 9М723 ОТРК «Іскандер-М» / KN-23.

Протиповітряною обороною та РЕБ було знешкоджено або придушено:

442 з 476 БПЛА (92%);

41 з 48 ракет (85%), включно з 34 Х-101 та 7 «Калібр». Балістична ракета «Іскандер-М» не була збита.

Основний напрям удару – Львівська, Тернопільська та Харківська області. Зафіксовані влучання 7 ракет і 34 ударних БПЛА на 14 локаціях, а падіння уламків збитих засобів – на 6 локаціях.







Підкреслюється висока ефективність ППО та РЕБ у знешкодженні більшості загроз.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»