На Донецком направлении оккупанты массово отказываются воевать — перехват

Иллюстрация к перехваченному разговору оккупантов, которые отказываются выполнять боевые задачи в Донецкой области. Создано с помощью ИИ.

Оккупанты на Донецком направлении массово отказываются от выполнения боевых задач. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, опубликовав очередной перехват.



В записи российский военнослужащий докладывает своему командиру, что подчинённый личный состав самовольно возвращается с боевых позиций в тыл.



В ответ старший офицер срывается на мат и угрожает «выключить рации дистанционно», чтобы заставить бойцов вернуться на передовую.



Судя по тону разговора, российское подразделение несколько дней безуспешно пыталось продвинуться к украинским позициям. Не справившись с задачей, командир угрожает записать всех бойцов в дезертиры.



Он продолжает с нецензурной руганью, обвиняя подчинённых в неспособности пройти ни по открытому участку, ни по лесопосадке.







ГУР МО Украины напоминает, что каждый российский солдат, который не хочет погибнуть в «мясных штурмах», может сохранить жизнь, обратившись в проект «Хочу жить». Для этого достаточно написать в Telegram-бот: @spasisebyabot.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»