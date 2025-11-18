Российские военные при штурме Покровска использовали ребенка как «живой щит»: СБУ перехватила приказ командования

Перехват приказа командования захватчиков. Фото: кадр из видео

10 ноября российские военные предприняли попытку штурма Покровска на Донетчине, используя жителей города как «живой щит». Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



По предварительным данным, речь идет о 1-м мотострелковом батальоне 506-го мотострелкового полка ВС РФ, который атаковал юго-восточные окраины райцентра.



Во время боя в жилой застройке штурмовая группа этого подразделения захватила местных мужчину, женщину и 13-летнего ребенка. После этого по рации группа получила приказ использовать гражданских, чтобы прикрываться ими в случае огневого контакта. Оккупанты заставили людей идти впереди во время зачистки зданий в городе.



Такие действия войск России нарушают требования ст. 28 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны и квалифицируются как военное преступление.



На основании полученных фактов следователи Службы безопасности открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко