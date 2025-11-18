Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Российские военные при штурме Покровска использовали ребенка как «живой щит»: СБУ перехватила приказ командования
18 ноября 2025, 17:34

Российские военные при штурме Покровска использовали ребенка как «живой щит»: СБУ перехватила приказ командования

Перехват приказа командования захватчиков. Фото: кадр из видео Перехват приказа командования захватчиков. Фото: кадр из видео

10 ноября российские военные предприняли попытку штурма Покровска на Донетчине, используя жителей города как «живой щит». Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По предварительным данным, речь идет о 1-м мотострелковом батальоне 506-го мотострелкового полка ВС РФ, который атаковал юго-восточные окраины райцентра.

Во время боя в жилой застройке штурмовая группа этого подразделения захватила местных мужчину, женщину и 13-летнего ребенка. После этого по рации группа получила приказ использовать гражданских, чтобы прикрываться ими в случае огневого контакта. Оккупанты заставили людей идти впереди во время зачистки зданий в городе.

Такие действия войск России нарушают требования ст. 28 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны и квалифицируются как военное преступление.

На основании полученных фактов следователи Службы безопасности открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что СБУ задержала российского агента, который по инструкциям боевика «спецназа ДНР» готовился подорвать газопровод.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Места
Покровск
Организации
СБУ ВС РФ
Прочее
Дети Война Штурм ситуация на фронте
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:23
Пушилин из-за разрушений на ТЭС ввел режим чрезвычайной ситуации на оккупированной Донетчине. Что известно
19:04
Как Россия «открывает» аэропорты в городах, которые ей не принадлежат
12:59
Оккупированный Донецк частично обесточен
09:39
В школах Мелитополя родителей призывают сдавать деньги на дроны
08:12
Беспилотники вывели из строя Зуевскую и Старобешевскую ТЭС
22:49
На оккупированной Луганщине мужчины начали массово получать повестки: в ОВА рассказали, что известно
17:00
Оккупанты начали новую волну принудительной мобилизации на Херсонщине
16:47
На оккупированной Луганщине фиксируются сбои при подаче воды
15:35
«Примари» ГУР уничтожили три элементы ПВО РФ на Донбассе
15:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
14:50
Из Монаховского карьера уходит вода: затопленные автобусы всплыли на поверхность
13:53
Насосы остановились: в оккупированном Донецке воды нет даже по графику
10:44
Точечные удары по инфраструктуре оккупированного Донбасса: захватчики подтвердили масштаб урона
07:12
Массовый блэкаут в оккупированной Донецкой области: подстанция в Макеевке выведена из строя
12:35
Удар по логистике РФ: детонировали объекты топлива на ВОТ Донецкой области и склад БпЛА
17:44
ВСУ поразили радиолокационную станцию, военный эшелон и личный состав россиян в оккупации
15:50
Силы обороны вышли из Нововасильевского в Запорожской области
13:42
Работники захваченного Бердянского порта третий месяц не получают зарплату
20:10
ЗАЭС снова оказалась под угрозой блэкаута
13:37
Оккупанты начали массовые квартирные рейды в Херсонской области
все новости
20:59
Российская армия «Смерчем» и БПЛА ударила по Константиновке: в городе повреждены многоэтажки и музей
20:23
Пушилин из-за разрушений на ТЭС ввел режим чрезвычайной ситуации на оккупированной Донетчине. Что известно
19:41
Покровск под прицелом: что происходит в одной из самых горячих точек фронта — онлайн
19:31
В Покровске растет количество стрелковых боев: севернее города зафиксировали пехоту РФ – ВСУ
19:09
Отключения света. Когда и как будут действовать графики 19 ноября в Украине
19:04
Как Россия «открывает» аэропорты в городах, которые ей не принадлежат
18:11
Российские войска продвинулись под Лиманом и Мирноградом – DeepState
17:34
Российские военные при штурме Покровска использовали ребенка как «живой щит»: СБУ перехватила приказ командования
14:32
Rheinmetall передаст Украине первую ЗРС Skyranger 35 уже на следующей неделе
14:10
Россия сбросила две авиабомбы на Славянск
13:24
Почему стоит выбрать минитракторы СКАУТ – 5 веских причин для покупателя (реклама)
12:59
Оккупированный Донецк частично обесточен
12:45
Отрезок польской железной дороги был взорван мобильным телефоном
12:32
В сеть попал момент удара российского «Шахеда» по телебашне Днепра
12:24
Переговоры без России: Киев и Вашингтон согласуют позиции в Анкаре
11:49
В Харьковской области погибла несовершеннолетняя девушка после ударов РФ
11:42
Рада обороны Луганщины выделила средства лишь одной бригаде из десяти запросов
11:28
РФ нанесла удар по Константиновке: ранен мирный житель
11:17
Войска РФ атаковали Донетчину за сутки более 15 раз: повреждены дома
11:08
Каждая вторая атака армии РФ — на Покровск и Константиновку
все новости
ВИДЕО
Российские оккупанты в Покровске. Фото: кадр из видео В Покровске растет количество стрелковых боев: севернее города зафиксировали пехоту РФ – ВСУ
18 ноября, 19:31
Перехват приказа командования захватчиков. Фото: кадр из видео Российские военные при штурме Покровска использовали ребенка как «живой щит»: СБУ перехватила приказ командования
18 ноября, 17:34
Зенитная самоходная установка Skyranger 35. Rheinmetall передаст Украине первую ЗРС Skyranger 35 уже на следующей неделе
18 ноября, 14:32
Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия атаки БПЛА. В сеть попал момент удара российского «Шахеда» по телебашне Днепра
18 ноября, 12:32
Зима как оружие: почему Кремль делает ставку на морозы Зима как оружие: почему Кремль делает ставку на морозы
18 ноября, 09:03
В Омской области взорвался газопровод: часть заводов отключена В Омской области взорвался газопровод: часть заводов отключена
18 ноября, 08:40
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор