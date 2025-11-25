На Донеччині окупанти масово відмовляються воювати — перехоплення

На донецькому напрямку російські окупанти масово відмовляються виконувати бойові завдання. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, оприлюднивши відповідний перехоплений діалог.
У розмові російський військовослужбовець доповідає своєму командиру, що підпорядкований особовий склад самовільно повертається з бойових позицій у тил.
У відповідь старший офіцер зривається на лайку та погрожує «дистанційно вимкнути рації», аби змусити підлеглих повернутися на передову.
Судячи з тону перемовин, російський підрозділ кілька днів безрезультатно намагався просунутися до українських позицій. Через провал командир погрожує записати всіх військових у дезертири.
Він продовжує матюкатися, звинувачуючи підлеглих у неспроможності пройти ні відкриту ділянку, ні лісосмугу.
ГУР МО України нагадує: кожен російський військовий, який не хоче загинути у «м’ясних штурмах», має шанс зберегти життя. Для цього достатньо написати в Telegram-бот проєкту «Хочу жить»: @spasisebyabot.
Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»
