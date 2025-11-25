На Донеччині окупанти масово відмовляються воювати — перехоплення

Ілюстрація до перехоплення розмови окупантів, які відмовляються виконувати бойові завдання на Донеччині. Створено за допомогою ШІ.

На донецькому напрямку російські окупанти масово відмовляються виконувати бойові завдання. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, оприлюднивши відповідний перехоплений діалог.



У розмові російський військовослужбовець доповідає своєму командиру, що підпорядкований особовий склад самовільно повертається з бойових позицій у тил.



У відповідь старший офіцер зривається на лайку та погрожує «дистанційно вимкнути рації», аби змусити підлеглих повернутися на передову.



Судячи з тону перемовин, російський підрозділ кілька днів безрезультатно намагався просунутися до українських позицій. Через провал командир погрожує записати всіх військових у дезертири.



Він продовжує матюкатися, звинувачуючи підлеглих у неспроможності пройти ні відкриту ділянку, ні лісосмугу.







ГУР МО України нагадує: кожен російський військовий, який не хоче загинути у «м’ясних штурмах», має шанс зберегти життя. Для цього достатньо написати в Telegram-бот проєкту «Хочу жить»: @spasisebyabot.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»