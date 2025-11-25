Отключения света в Украине. Как будут действовать графики 26 ноября

Иллюстрация. Фото: «ДТЭК»

26 ноября во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».



Время и объем ограничений: с 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 2,5 очереди.



Причина введения ограничений – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.



Время и объем ограничений могут измениться. В компании советуют следить за информацией на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

Напомним, что российская армия атаковала энергетиков в Донецкой области, в результате чего поврежден их автомобиль.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко