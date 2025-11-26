Шахтные воды и новые трубы: станет ли больше воды в Донецке в декабре ►

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
26 ноября 2025, 19:59

Скрин видео, на котором жительница Донецка плачет при виде российских «военных»-волонтеров, которые привезли ей питьевую воду. Скрин видео, на котором жительница Донецка плачет при виде российских «военных»-волонтеров, которые привезли ей питьевую воду.

В декабре, по обещаниям группировки «ДНР», воды на захваченной части Донецкой области должно стать больше. Кремлевские ставленники говорят о «стабилизации» ситуации и намекают на некие «прорывные решения». Но где именно они планируют брать недостающие литры и почему жители Донецка, Макеевки, Енакиево и других городов реагируют недоверием — разбирались журналисты «Новостей Донбасса».

Ставка на шахтные воды

В подконтрольных оккупантам медиа появились заголовки: «Российские ученые предложили революционное решение проблемы водоснабжения Донбасса!». Речь идет о так называемых шахтных водах.

Однако «новизна» идеи сомнительна. О возможности использовать затопленные шахты как источник воды оккупационная администрация говорила уже неоднократно. Если бы метод действительно был рабочим, вода давно бы появилась в кранах, но без глубокой и дорогостоящей очистки она непригодна даже для технических нужд.

Пока чиновники рассказывают о «больших проектах», графики подачи воды, введенные еще в июле, остаются жесткими. Донецк, Макеевка, Енакиево и Мариуполь по-прежнему живут в условиях водной беды, а краны — сухие.

Пушилин утверждает, что воды стало больше. Жители говорят обратное

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин уверяет, что «самый сложный период позади” и на ряде районов Донецка и Макеевки якобы фиксируется «увеличение количества воды».

Но в комментариях под его видео — совсем другая реальность. Дончане пишут, что не знают никого, у кого улучшилась ситуация. Наоборот — вода идет реже и слабее:

  • «У нас ухудшилось. Подается в 20:40 еле-еле. Месяц назад шла уже в 19:00».
  • «Сказки. Последний раз вода была в начале октября. Уже месяц не подают. Даже в подвале нет».

Одно из местных медиа даже провело онлайн-опрос: 77% респондентов ответили, что воды не прибавилось. Ситуация критическая не только в Донецке — аналогичные жалобы приходят из Макеевки, Горловки, Енакиево, Снежного. В некоторых кварталах Макеевки воды нет до четырех месяцев, и людям ее даже не подвозят.

Новые водоводы: много обещаний, мало математики

Оккупационные власти объявили о строительстве двух новых водоводов.

Водовод Старый Крым — Павлополь: по заявлениям группировки «ДНР», он “почти готов” и должен обеспечить водой часть Мариуполя.

Но возникают вопросы:

  • за три года оккупации Старокрымское водохранилище было фактически осушено — оставалось до 15% объема;
  • сейчас они утверждают, что оно «снова наполнилось»;
  • заявленная длина водовода — 15 км, но расстояние между Павлополем и Старым Крымом ближе к 40 км.

А что делать жителям Левобережного и Кальмиусского районов Мариуполя — никто не объясняет.

Водовод из Углегорского водохранилища — должен стать источником воды для Донецка, Макеевки и Енакиево.

Но это лишь отсрочит проблему. В условиях катастрофического обмеления водоемов Углегорское, одно из крупнейших, просто иссякнет позже остальных. Уже сегодня в некоторых пересохших водохранилищах видны затопленные автомобили.

Следующий проект — водовод из Дона. Жители воспринимают его с сарказмом

Россия анонсировала еще один проект — подвод воды из реки Дон. Решение принято не окончательно, но в лучшем случае его обещают «к 2027 году».

У дончан это вызывает горькую иронию. Все помнят первый «водовод из Дона», который стал коррупционным проектом экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова: воды он не дал, но некоторым чиновникам принес богатство.

«Ждем декабрь — синоптики обещают снег. Растопим — и будет вода. Пушилин же не уточнил, какой декабрь — может, 2027-й», — пишут жители в соцсетях.

Обещания роста подачи воды — но без изменений графиков

По словам оккупационных властей, в декабре Донецко-Мариупольская агломерация якобы получит на 20% больше воды.

Но графики подачи менять не собираются. «Улучшение», вероятно, будет заключаться лишь в том, что напор чуть усилится — возможно, вода начнет подниматься на второй этаж. И то — лишь по прогнозам самих оккупантов.

По материалам : "Новости Донбасса "

ТЕГИ

Прочее
Водоснабжение водный кризис
Места
Макеевка Донецк
Организации
ДНР

