Месяц в ловушке на пятом этаже: в Донецкой области спасли шарпея

Скриншот: ARK (Общественная организация «Спасение животных Харьков»)

Волонтеры завершили двухдневную операцию по спасению шарпея по кличке Вива в Алексеево-Дружковке. Он целый месяц оставался заблокированным на пятом этаже разрушенного дома после обстрела. Заявка поступила от волонтеров из Донецкой области, которые обнаружили, что собака не может выбраться из разрушенного подъезда.



Когда команда прибыла на место, стало ясно, что обычный путь к Виве отрезан: все лестничные пролеты были полностью уничтожены. Единственный способ добраться к собаке — подниматься на крышу через соседний подъезд и спускаться сверху. Службы ГСЧС уже не работают в городе, поэтому Вива фактически оставалась одна, без какой-либо помощи.



Как именно проходила операция спасения, волонтеры показали в своем видео. Реакция Вивы — ее благодарность и эмоции после спасения — тронула всех участников.



Сейчас собака проходит восстановление в ARK (Общественная организация «Спасение животных Харьков») и очень нуждается в семье, готовой принять ее после пережитого.



Команда выражает благодарность PETA Deutschland (немецкая организация по защите прав животных) за поддержку в спасении животных во время войны.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»