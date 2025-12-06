Жители захваченного Мариуполя обвинили оккупационную администрацию в «мошеннических схемах»

Мариупольцы обратились к Путину. Фото: скриншот

Жители одного из частных секторов оккупированного Мариуполя записали видеообращение к главе Кремля Владимиру Путину. Мариупольцы обвинили подрядную организацию в мошенничестве, которое, вероятно, покрывается местным псевдовладением. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.



По словам людей, подрядная организация собрала средства с людей якобы на «восстановление их домов». В результате, рабочие не занимаются строительством, также неизвестно, где находится глава организации.



«Городские власти не могут или не хотят помогать. Есть подозрение, что они замешаны в этом. Речь идет о миллионах. Строительство разбитых домов остановлено…«полиция» и «мэр» города дают отписки, что это наша проблема», — говорят люди.



Как отмечается, в 2022 году российские военные повредили около 38 тысяч домов частного сектора, а 11 тысяч — просто уничтожили. Часть людей отремонтировала дома самостоятельно.



Ранее мы писали, что более 25 тысяч квартир — именно столько жилья оккупационные власти на захваченных территориях признали якобы бесхозным.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»