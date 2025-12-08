Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Жителі захопленого Маріуполя залишилися без житла, вони звернулися до Путіна
08 грудня 2025, 17:25

Жителі захопленого Маріуполя залишилися без житла, вони звернулися до Путіна

Жителі окупованого Маріуполя вкотре поскаржилися Путіну. Фото: скриншот Жителі окупованого Маріуполя вкотре поскаржилися Путіну. Фото: скриншот

У тимчасово захопленому Росією Маріуполі Донецької області місцеві жителі звернулися до глави Кремля Володимира Путіна. Люди скаржаться, що вони не мають житла після зносу їхніх будинків, які були пошкоджені внаслідок бомбардування РФ у 2022 році.

Відеозвернення записали колишні жителі, які мешкали на вулиці Московській, 63.

«Будь ласка, наведіть лад у питанні отримання компенсаційного житла в Маріуполі. Наш будинок знесено у січні 23 роки. Адреса влади анулювала та позбавила власників їхньої власності. Органи прокуратури та СК Росії ухвалюють позицію не постраждалих, а місцевої влади», — сказали вони на відео.

Крім того, в Мережі з'явилося ще одне звернення мешканців, які мешкали на вулиці Артема 130/130А. За їхніми словами, «місцева влада» пообіцяла побудувати нове житло та видати квартири, проте цього не сталося.

«Чому конституція РФ не поширюється на мешканців Маріуполя? Хіба ми не живемо у правовій державі? Чому всім потрібний Маріуполь, але не потрібні його корінні мешканці?», — заявили мешканці на відео.

Раніше ми писали, що мешканці одного із приватних секторів окупованого Маріуполя записали відеозвернення до глави Кремля Володимира Путіна. Маріупольці звинуватили підрядну організацію у шахрайстві, яке, ймовірно, покривається місцевим псевдовладанням.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

