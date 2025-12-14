Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
ЗСУ вдарили по Афіпському НПЗ та нафтобазі під Волгоградом — Генштаб
14 грудня 2025, 14:03

ЗСУ вдарили по Афіпському НПЗ та нафтобазі під Волгоградом — Генштаб

Скріншот. Джерело: Генштаб ЗСУ Скріншот. Джерело: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України завдали серії ударів по об'єктах противника в Росії та на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Як зазначається, у рамках заходів щодо зниження наступального потенціалу ворога та ускладнення логістичного забезпечення російських окупаційних військ уражені потужності Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї РФ.

У районі цілі зафіксовано вибухи та масштабну пожежу, ступінь збитків уточнюється. Крім того, під удар потрапила нафтобаза «Урюпінська» у Волгоградській області. На об'єкті також відмічені вибухи та займання.

Удари завдано і з низки військових цілей на тимчасово окупованих територіях України. На Донеччині уражені станція радіоелектронної боротьби «Волна-2», два пункти управління підрозділів 76-ї десантно-штурмової дивізії окупантів, ще одна станція РЕБ, а також станція радіолокації «Імбір».

На ТОТ Запорізької області під удари потрапили зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» та ворожа лабораторія безпілотних комплексів.

У тимчасово окупованому Криму українські військові уразили дві бази паливно-мастильних матеріалів, станцію радіолокації «Каста-2Е2» і дорогий елемент систем ППО С-300/С-400 — станцію радіолокації 96Л6Е. Рівень пошкоджень на всіх об'єктах уточнюється.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони України й надалі проводитимуть комплекс заходів, спрямованих на ослаблення наступальних можливостей російських окупаційних військ та примус РФ до припинення збройної агресії проти України.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що у ніч на 12 грудня українські військовослужбовці уразили цілі російських військ у Донецькій області з використанням ударних БПЛА FP-2.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

