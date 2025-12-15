Українські дрони вдарили по складах з «шахедами» та боєприпасами в окупованому Донецьку

Удар по складу з «шахедами» в окупованому Донецьку. Фото: кадр із відео

14 грудня дрони атакували склади з боєприпасами та БПЛА «Шахед» російських військ в окупованому Донецьку. Про це повідомили у пресслужбі 14-го полку безпілотних авіаційних комплексів Сил безпілотних систем ЗСУ.



За даними полку, зброя з цих складів більше не тероризуватиме українські міста.



«І не буде обстрілювати наші позиції», – зазначили військові.

Нагадаємо, що 15 грудня безпілотники атакували Донецьк та Макіївку, в окупованих містах пролунали вибухи.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко