ПВО Украины сбила и подавила 63 вражеских БпЛА

В ночь на 18 декабря, начиная с 18:00 17 декабря, Россия осуществила массированную атаку беспилотниками по территории Украины. Противник применил 82 ударных БпЛА, в том числе дроны типов Shahed, «Гербера» и аппараты других моделей. Около 50 из них составляли именно «шахеды».



Запуски беспилотников осуществлялись с направлений Миллерово, Курск, Орел и Приморско-Ахтарск на территории РФ. Воздушное нападение отражали все составляющие противовоздушной обороны: авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, силы беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.



По предварительным данным на 08:30, украинской ПВО удалось сбить или подавить 63 вражеских беспилотника на севере, юге, востоке и в центральных регионах страны. В то же время зафиксированы попадания 19 ударных БпЛА на 12 локациях.



Еще на восьми локациях отмечено падение обломков сбитых дронов. В Воздушных силах подчеркивают, что атака не завершена: в воздушном пространстве Украины все еще находятся несколько вражеских беспилотников.

Напомним, Россия ночью «шахедами» массированно атаковала Черкассы: часть города была обесточена, ранены шесть человек.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»