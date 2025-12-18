Росія вночі «шахедами» масовано атакувала Черкаси: частина міста була знеструмлена, поранені шість людей

Наслідки атаки на Черкаси. Фото: Черкаська ОВА

У ніч з 17 на 18 грудня російська армія ударними дронами масовано атакувала Черкаси. Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.



Окупанти били по критичній інфраструктурі – частина міста була знеструмлена. Енергетики продовжують роботу.



На кількох локаціях пошкоджені 15 приватних будинків, спорткомплекс та автомобілі. Внаслідок атаки поранення отримали шість людей.



У пресслужбі ДСНС у Черкаській області заявили, що у місті пошкоджена критична інфраструктура.



Горіли будинки, господарські споруди та автомобілі. Бійці ДСНС загасили всі пожежі. До ліквідації наслідків удару залучили 60 рятувальників та 20 одиниць техніки.



За даними Повітряних сил ЗСУ, місто масовано атакували дрони-камікадзе «Шахед».

Нагадаємо, що в ніч з 17 на 18 грудня «шахеди» вдарили по Кривому Рогу, внаслідок чого у місті виникли пожежі та поранені чотири людини.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко