Российские беспилотники ночью атаковали Краматорск: есть попадание в бизнес-центр

5 января в 20:20 российский БПЛА «Молния-2» попал в здание бизнес-центра в одном из микрорайонов города Краматорск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.



Поздно ночью также дрон «Молния-2» попал в асфальтовое покрытие в одном из спальных районов города.



По предварительной информации, без пострадавших. Устанавливаются окончательные последствия атак.

Напомним, что ночью 6 января армия РФ из артиллерии и дронами ударила по энергетике Донетчины, в результате чего в области есть абоненты без света.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко