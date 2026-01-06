Російські безпілотники вночі атакували Краматорськ: є влучання у бізнес-центр

5 січня о 20:20 російський БПЛА «Молнія-2» влучив у будівлю бізнес-центру в одному з мікрорайонів міста Краматорськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



Пізно вночі також дрон «Молнія-2» влучив в асфальтове покриття в одному зі спальних районів міста.



За попередньою інформацією, без постраждалих. Встановлюються остаточні наслідки атак.

Нагадаємо, що вночі 6 січня армія РФ з артилерії та дронами вдарила по енергетиці Донеччини, внаслідок чого в області є абоненти без світла.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко