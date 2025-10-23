Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
США ввели санкции против крупнейших российских нефтяных компаний – «Роснефть» и «Лукойл». Что известно
23 октября 2025, 09:19

Мощности «Лукойла» в Каспийском море. Фото: «Лукойл» Мощности «Лукойла» в Каспийском море. Фото: «Лукойл»

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело дополнительные санкции против России из-за отсутствия серьезной приверженности Москвы мирному процессу по прекращению войны против Украины. Об этом сообщили в Минфине США.

Как отметили в ведомстве, эти действия усиливают давление на энергетический сектор России и ухудшают способность Кремля привлекать доходы своей военной машины и поддерживать ослабленную экономику.

«Сейчас пора остановить убийства и немедленно объявить прекращение огня. Учитывая отказ президента Путина прекратить эту бессмысленную войну, Министерство финансов вводит санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, финансирующих военную машину Кремля. Министерство финансов готово принять дальнейшие меры, если это будет необходимо, чтобы поддержать усилия президента Трампа, направленные на прекращение очередной войны. Мы призываем наших союзников присоединиться к нам и соблюдать эти санкции», – заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Американские санкции направлены против двух крупнейших российских нефтяных компаний – «Роснефть» и «Лукойл». Кроме того, под санкции попал ряд российских дочерних компаний «Роснефти» и «Лукойла». Все организации, принадлежащие «Роснефти» и «Лукойлу» на 50 или более процентов, прямо или косвенно, блокируются, даже если они не были внесены в санкционные списки.

«Роснефть» – это вертикально интегрированная энергетическая компания, специализирующаяся на разведке, добыче, переработке, транспортировке и продаже нефти, природного газа и нефтепродуктов. «Лукойл» занимается разведкой, добычей, переработкой, маркетингом и распределением нефти и газа в России и заграницей.

Напомним, что в России заявили об отказе от прекращения огня, предложенного президентом США Дональдом Трампом.

Люди
Владимир Путин Дональд Трамп Скотт Бессент
Места
Украина Россия Сша
Организации
Роснефть Лукойл
Прочее
Газ Экономика Война Нефть Санкции
