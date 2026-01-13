В окупованому Маріуполі вражені підстанції через атаку БПЛА: фіксують перебої зі світлом

У Маріуполі вночі чути вибухи. Фото: Маріупольська міськрада

У понеділок увечері, 12 січня, у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області було чути вибухи через атаку дронів. Внаслідок ударів уражені підстанції, у місті зникло світло та тепло. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



За повідомленнями місцевих ЗМІ, дронами були вражені підстанція «Азовська» 220 кВ та підстанція біля селища Мирне.



У більшості районів міста зникло світло, також частково було знеструмлено котельні. Будинки залишилися без тепла. Зранку окупанти повідомили про поступове відновлення електроенергії.



Також окупаційні ресурси повідомляють про перебої з електрикою на всій території Приазов'я.



Раніше ми писали, що вночі 12 січня БПЛА атакували окупований Маріуполь.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»