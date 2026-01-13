ЗСУ знищили укриття російських військ на Лиманському напрямку: під удар потрапили пілоти дронів

Удар по укриттю російських військ на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео

Пілоти дронів батальйону Signum знищили укриття російської армії на Лиманському напрямку. Про це повідомили на сторінці підрозділу Signum 53-ї механізованої бригади ЗСУ.



Зокрема, уражені укриття російських пілотів дронів та скупчення особового складу окупантів у гаражі, який внаслідок удару обрушився.



«Це не разові удари, а цілеспрямоване виснаження противника. Позбавлення його безпеки, можливості ховатися та нормально працювати», – зазначили у підрозділі.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко